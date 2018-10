Begge hold startede som skudt ud af efterårskulden, men det var FC Midtjylland der vandt efter et flot comeback.

Kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby endte 3-2, og den viste os tre ting.

Scorer, når det virkelig gælder

Marc Dal Hende er en yderst farlig herre på trods af sine for det meste defensive placeringer på banen. I Midtjyllands system er han dog rykket en smule længere frem på banen end tidiligere, men uanset hvor han står, så har han en særlig evne, som gør brug af på kritiske tidspunkter: Han scorer oftest, når det ser ud til, ingen andre kan. Det gjorde han også denne aften, hvor han sparkede flot og senere headede et kuglen i netmaskerne og fuldførte et flot comeback af midtjyderne.

Kabongo kan...

Heller ikke løse Brøndbys defensive problemer. Zornigers tropper stod for passivt ved flere mål, og selvom Kabongo især i første halvleg løste sine dueller fint, så fejlede han ofte i opspilsfasen og var for passiv ved 2-2-målet. Det så bedre ud end Röckers seneste præstationer, men fejlfrit var det ikke for den unge midtstopper. Brøndbys krise er endnu ikke færdig, og Zorniger må være bekymret for de mange mål, holdet lukker ind.

Ingen over Brøndbys fans

Cheftræner Alexander Zorniger sagde forud for kampen, at hans spillere skulle mærke fansene, så de kunne give noget tilbage. Og mærke fansene, må man sige, de blågule fra den københavnske vestegn kunne. Både før, under og efter opgøret. Der er ingen fangruppe som Brøndbys i dansk fodbold, og det fik vi igen at mærke denne råkolde oktoberaften.