0-0 i Georgien er langt fra noget imponerende resultat!

Det danske landshold skabte meget lidt i den georgiske hovedstad Tbilisi på en aften, hvor offensiven havde store problemer.

Men hvad lærte vi egentlig af den kedelige nullert langt mod øst.

Her er tre af de vigtigste ting:

1. EriksenDependencia

Man kan se Christian Eriksens betydning på det danske landshold på flere måder. Både når han brillerer, og når han slet ikke rammer niveauet.

Når han brillerer, bærer han det danske landshold på sine skuldre. Når han omvendt spiller sine dårligere kampe, har den rød-hvide offensiv en tendens til at falde sammen.

Søndag aften var det sidste desværre tilfældet. Eriksen viste slet ikke de evner, der gør ham til en af verdens bedste midtbanespillere. Derfor manglede det danske spil ideer og kretivitet.

2. Dolberg greb ikke chancen

Han har det i sig. Det kan man se i få og små glimt. Men Kasper Dolberg har stadig svært ved for alvor at finde fodfæste på det danske landshold.

Han var ellers foretrukket fra styart på bekostning af Christian Gytkjær, der scorede to gange i Gibraltar i torsdags. Men den nykårede Nice-spiller betalte ikke tilbage for tilliden. Nierpositionen er derfor fortsat til debat. Det vil den desværre nok være længe endnu.

3. Bænken tøver for meget

Hvorfor ikke bruge en tredje udskiftning på at skifte eksempelvis Robert Skov ind i stedet for en dårligt kørende Yussuf Poulsen?

Det er en af de ting, man i dén grad kan undre sig over efter kampen i Tbilisi. Robert Skov kan med sit venstreben noget, nærmest ingen af de andre danske spillere kan.

Derfor er det mærkeligt, at vikarlandstræner Jon Dahl Tomasson ikke bringer ham i spil i en vigtig kamp, hvor stillingen er 0-0.