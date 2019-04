Årets to første Champions League-semifinalister er fundet.

FC Barcelona og Ajax Amsterdam har tirsdag aften spillet sig i semifinalerne med sejre over Manchester United og Juventus.

Opgøret på Camp Nou blev afgjort tidligt, da FC Barcelona vandt 3-0 (samlet videre med 4-0), mens gæsterne imponerede i Italien med en sejr på 2-1 (samlet videre med 3-2).

Hvem de to hold hver især skal møde i kampen om en finaleplads, bliver endeligt afgjort onsdag aften.

Festfuser i Spanien

Egentlig startede Manchester United fint i returopgøret på Camp Nou. Solskjærs mandskab kunne med et hurtigt mål for alvor have startet en fest, men i stedet blev det på få minutter til en spansk af slagsen. Og hvem ellers til at sætte gang i den end Lionel Messi? To mål på knap fem minutter, og så havde han egentlig - med hjælp fra David de Gea - lukket ned for festen, før den egentlig var startet. Bagud med tre mål i alt efter blot tyve minutter af returkampen, kunne Ole Gunnar Solskjærs mandskab ikke levere miraklet. Siden ville Coutinho også leget med, og så blev Manchester United sendt hjem - og ud af turneringen - med et brag. FC Barcelona dansede sig derimod i semifinalen, og mandskabet ligner et, der for alvor er tilbage.

Hvad skete der lige dér, VAR?

Systemet bliver flittigt diskuteret. Og i Italien fik det i den grad vist sig fra sin langsomme side, da Donny van de Beek scorede til 1-1. Én ting er, at målet skulle ses igennem for at sikre, han ikke var offside. Men at spillerne skulle vente over et minut på at få afklaret, om de nu havde fået den vitale udligning - som selvfølgelig blev godkendt, da De Sciglio tydeligt ophævede offsidefælden - ødelagde lidt af glæden. Det skal gå stærkere, når det er så åbenlyst. Det giver ikke nogen mening, at det tog så lang tid at slå fast, at van de Beek på ingen måde var offside.

Kan Ajax vinde det hele?

Et spørgsmål, der nok vil blive stillet adskillige gange i løbet af de næste par uger. Det står allerede klart, at det hollandske mandskab møder enten Tottenham eller Manchester City - de to mødes i morgen - og mon ikke de kan byde begge op til dans. Ajax spiller i højt tempo, med højt genpres og pasningsspillet er stærkt. Det fungerer i den grad, og vi har set, hvordan de for alvor har skabt problemer for de store hold. I sidste runde var det Real Madrid, det hollandske mandskab fik ekspederet ud, og tirsdag aften var det så Juventus' tur. I anden halvleg var det ikke til at se, det var italienerne, der var på hjemmebane i kampen, hvor hollænderne viste stor gejst og vilje. Ajax som årets Champions League-vinder? Det er da bestemt ikke umuligt.

