Første sæt i Champions League-kvartfinalerne er spillet.

Og det er stadig - nogenlunde - åbent, hvem der booker de eftertragtede billetter til semifinalerne.

Onsdag var det Manchester United mod FC Barcelona, mens Ajax hjemme tog imod Juventus, der igen havde Cristiano Ronaldo med.

Barcelona tog en smal sejr i England, mens det blev uafgjort i Amsterdam, og dermed venter der et par gysere.

Var der VAR?

Systemet er genstand for mange små ordspil og argumenter, der både er for og imod, at det skal være en del af spillet. Men igen onsdag aften var det med til at gøre en forskel i første halvleg på Old Trafford, hvor en offside-kendelse blev annulleret.

Noget, de selvsagt var meget glade for i Barcelona-lejren, for der var på ingen måde offside i situationen. Målet blev kampens eneste, og fordelen inden returkampen ligger hos FC Barcelona.

Manchester United skal levere ny overraskelse

Det bliver en svær returkamp for Ole Gunnar Solskjærs mandskab, men de har jo vist før i turneringen, at de kan skabe store resultater. Det kræver dog en langt bedre start, end den holdet leverede på Old Trafford, for her stod der i høj grad FC Barcelona på det hele.

Efter det spanske mandskab kom foran, bød hjemmeholdet dem dog mere op til dans, og det er den attitude, der skal være der fra start på Camp Nou - og det skal holde hele returopgøret. For her bliver det unægteligt svært for det engelske mandskab. De kan dog trøste sig med én ting: de holdt gæsterne nede på ét mål.

Helt åbent i returkampen

Om det bliver Ajax eller Juventus, der booker en billet videre i turneringen er svært at spå om. Juventus har godt nok det vitale udebanemål inden returkampen, men hvis Ajax spiller som de åbnede anden halvleg fra start, kan det hollandske mandskab skabe masser af ravage i Italien næste uge. Chancerne var der endda til mere i begge ender, og mon ikke der venter noget af et returopgør.

Returopgørene i Champions League-kvartfinalerne bliver spillet tirsdag og onsdag i næste uge.