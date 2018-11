Det danske landshold har vundet sin Nations League-gruppe.

De rød-hvide besejrede Wales med 2-1 i Cardiff og snupper dermed førstepladsen i gruppen. Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite stod bag de to smukke danske mål i en kamp, hvor der som altid en flok læringer:

1. Danske angribere kan også score på landsholdet!

Et år. Så lang tid er gået siden den danske frontangriber sidst scorede et mål. Det var Nicklas Bendtner mod Irland. Og det var på straffe! For Nicolai Jørgensens vedkommende gik der over 14 måneder fra han scorede i september sidste år til hans scoring i Cardiff. Men han er i gang igen. Og den slags kan ikke undervurderes, når det først og fremmest er mål, det danske landshold går og leder efter. Åge Hareide går stadig og håber på, at Kasper Dolberg på et tidspunkt eksploderer, men indtil det sker, ligner Nicolai Jørgensen stadig nordmandens løsning.

2. Nations League er ikke så dumt endda

Indrømmet, man har en tendens til at se lidt lysere på tingene, når man vinder. Så lad os endelig gøre det. Men Nations League er dæleme mere interessant end en flok små-ligegyldige venskabskampe. Der er noget på spil, og nu har det landsholdet forbedret muligheden for en plads ved EM i 2020, og samtidig kan danske fans se frem til kampe mod nogle af Europas største fodboldnationer. Det er da et meget godt resultat af et efterårs landsholdsarbejde.

3. Kasper Schmeichel har verdensklasse - og lidt mere til!

Man håber lidt, Kasper Schmeichel bliver på landsholdet de næste ti år! Målmanden missede sit 'clean sheet' til sidst i kampen, men hans redning på Gareth Bales frispark i anden halvleg var af en helt speciel karakter. Når man samtidig indregner hans sikkerhed og den udstråling, der skriger ud af hver en fiber i hans krop, er det svært at ønske sig en bedre landholdsmålmand. Der er en Kong Christian på det danske hold. Men der er så sandelig også en Kong Kasper.