Mens én stjerne funklede på Vestegnen, fik flere nok panderynkerne frem hos Niels Frederiksen.

For i en vild lydkulisse på Brøndby Stadion, var der både plusser men også mange minusser at notere i bogen.

Dominik Kaiser styrede showet og stjal dele af rampelyset med sine to mål. Opmærksomhed stjal forsvaret også, men det var ikke set med positive briller.

Defensivt er der stadig meget at arbejde med for Brøndby, der efter første kamp mod Braga har et stort ben ude af Europa med nederlaget på 2-4 hjemme.

Kaisers klasse

Der var nok ikke nogen i hele Brøndby Kommune, der var i tvivl, da Dominik Kaiser scorede sit første mål. Det vanvittige drøn fik Sydsiden til at hoppe så voldsomt, at det nærmest rungede på tribunerne ved siden af. Med rette.

For Kaiser viste ren og skær klasse med drømmehugget til 1-0, som sendte alle tribuner i ekstase.

Desværre ikke ret længe, men det startede ellers så lovende for Kaiser, der blev hentet til Brøndby som en stor profil.

Efter en vaklende start i klubben er han i den grad ved at vise hvorfor. Han var en af de få, der for alvor kunne være sin indsats bekendt torsdag aften. Han kronede en flot indsats med udligningen til 2-2.



Hvad sker der i forsvaret?

Det har flere gange været et tema, og mod Braga kom det på tale igen. Efter en fin start blev Brøndby-defensiven mere og mere hullet, usikkerheden kom til syne, og den spredte sig til resten af banen.

Det har længe været - og er stadig - et af de helt store problemer på Vestegnen. Marvin Schwäbe henter alt for mange bolde ud af netmaskerne, fordi bagkæden simpelthen ikke er stærk og sikker nok.

Det helt store spørgsmål er da også, om den ville være det i et gruppespil, der dog lige nu virker en smule langt væk.



Flere med x-factor?

Der er nogle nøgleord, der altid går igen, når snakken falder på Europa. Effektivitet og kynisme. Kaiser viste noget af vejen, men flere af profilerne kunne godt vise mere x-factor.

Lave de små afgørende aktioner på egen hånd, når det kniber lidt. Og samtidig blev det for sløset i flere af angrebene, når muligheden var der med enten et dårligt indlæg eller en aflevering, der var for let at læse.

Når det brænder på i bagkæden, må flere træde til i den anden ende - og Brøndby har da også spillerne, der kan gøre det. Det er nødvendigt, selvom gruppespillet er meget langt væk lige nu.