Her er tre ting, vi lærte af Champions League-semifinalen mellem Ajax og Tottenham i Amsterdam.

Øv, Dolberg!

Danske Kasper Dolberg fik overraskende chancen i Ajax' start-11'er, da det brasilianske stjerneskud David Neres blev skadet under opvarmningen. Overraskende, fordi Dolberg har stået bag gode gamle Klaas-Jan Huntelaar i Ajax' angrebshieraki i de seneste måneder. Desværre greb danskeren ikke den store chance. Han havde flotte tæmninger, men sjuskede i de elementære ting - som afleveringer over fem meter. Og så har han en tendens til at komme alt for hårdt - og lidt for sent - ind i tacklingerne. Det kostede ham et gult kort, og så turde Ajax-træner Erik Ten Haag ikke længere have danskeren på banen. ØV!

Champions League-magien lever

Fodbold er følelser og store overraskelser, og dem har vi i den grad været vidne til i de her semifinaler. Også onsdag, da Ajax og Tottenham spillede returopgøret. For selvom der i første halvleg stod Ajax over det hele, og Tottenham mest af alt lignede et slidt mandskab, der halsede efter, så viste også de, hvorfor Champions League er så vildt. Med Liverpools vilde comeback i baghovedet tirsdag, der alt andet lige var vildt på en anden måde, så fik vi spændingen at mærke i den anden semifinale også. Og det understreger bare, hvorfor vi elsker fodbold!

Han er for vild!

19-årige Mathijs De ligt er kun 19 år - men han spiller, som havde han 600 kampe i bagagen. Sjældent ser man en teenager med den autoritet. Nogle kan måske huske, da han som 17-årig fuldstændig pakkede en formstærk Andreas Cornelius sammen, da Ajax mødte FC Københvn i to Europa League-opgør. Og siden har han bare lagt på. Han scorede det afgørende mål i kvartfinalen mod Juventus, og i aftes steg han også til vejrs og stangede 1-0-scoringen i kassen. Desværre for De Ligt blev det ikke til en finaleplads. Han kan trøste sig med, at han bliver en af fodboldens store forsvarsgiganter.