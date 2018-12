Blot 3.495 tilskuere overværede mandag aftens Superliga-kamp i Aarhus mellem AGF og Hobro IK.

De så AGF sikre sig en sejr på 1-0, da Pierre Kanstrup to minutter inde i dommer Anders Poulsens tillægstid passerede Hobro IK's målmand Jesper Rask.

1. Oprejsning til stopper

AGF-stopperen Pierre Kanstrup har det seneste stykke tid modtaget masser af kritik for blandt andet at have lavet et par selvmål. Men i efterårssæsonens sidste Superliga-kamp tog han revanche, da han scorede sejrsmålet. Det skete efter en frisparkssituation, hvor holdkammeraten Tobias Sana lavede den assisterende aflevering.

2. Kroat er udisciplineret

AGF-træner David Nielsen må efterhånden være godt og grundig træt af venstrebacken Dino Mikanovic. Således havde den 24-årige kroat endnu engang svært ved at styre sit temperament. Dommer Anders Poulsen burde have givet ham en advarsel, da han pegede fingre ad en liniedommer-kendelse. Til gengæld slap ikke for at se gult, da han stoppede gæsternes Edgar Babayan med et alt for voldsomt greb i hans trøje.

AGF's Tobias Sana tester Hobro-målmand Jesper Rask. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Tobias Sana tester Hobro-målmand Jesper Rask. Foto: Henning Bagger

3. Rask i topform

De kunne i AGF ikke bruge Jesper Rask på førsteholdet. Derfor skiftede den 196 centimeter høje målmand i 2010 til Hobro IK, hvor han har spillet siden. Denne sæson indledte han mindre godt, men han slutter efterårssæsonen med en opadgående formkurve. Mod AGF viste han sig fra sin allerbedste side i det 12.minut, da han var leveringsdygtig i en 'mirakelredning' af Jens Stages kvalificerede hovedstødsforsøg. Men også hans redning af Mustapha Bundus forsøg fra nært hold midt i anden halvleg var imponerende. Til gengæld kunne han ikke forhindre Pierre Kanstrup i at score kampens eneste mål.