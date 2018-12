4.420 tilskuere på Ceres Park i Aarhus så AGF besejre Vejle 2-1 i mandag aftens Superliga-kamp.

Vejle førte ellers 1-0, men to scoringer af Casper Højer Nielsen vendte et truende nederlag til første AGF-sejr siden 21. oktober.

1. AGF ud af krisen

Vejle må være AGF's yndlingsmodstander. I de seneste 15 indbyrdes opgør har aarhusianerne kun tabt to gange. Det var et presset AGF-mandskab, der entrede Ceres Park mandag aften. Inden kampen mod Vejle havde de tabt fire kampe på stribe i Superligaen. Men med sejren må det konstateres, at AGF - i hvert fald for en stund - har lagt krisen bag sig.

2. Højer kan skyde

Vejle var tæt på at gå til pausen med en føring på 1-0. Men fire sekunder inde i dommer Michael Tykgaards tillægstid kanonerede venstrebacken Casper Højer Nielsen bolden i netmaskerne, og blot seks minutter efter pausen gjorde han det efter samme recept til 2-1. Han har ikke sin skudstyrke fra fremmede. I 1990'erne scorede hans far, Lars Højer Nielsen, adskillige mål for FC København.

AGF's Casper Højer Nielsen (th) har udlignet til 1-1 i Superliga-kampen mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus. Her lykønskes han af holdkammeraten Jakob Ankersen. Foto: Henning Bagger

3. Fysisk stærke oprykkere

Det er indiskutabelt, at spillerne på Vejles oprykkerhold er fysisk stærke. Således matchede de på dette punkt fint AGF. Det samme gjorde sig gældende på dødboldene, hvor vejlenserene var konstant farlige. At deres scoring til 1-0 faldt efter en standardsituation kan ikke komme bag på nogen, eftersom de i indeværende sæson nu har scoret ikke færre end 11 gange efter en sådan.