FC Barcelona erobrerede håneretten over for rivalerne fra Real Madrid med en sikker 5-1-sejr i et dramatisk El Clasico-opgør.

Her er tre ting, vi lærte af det første møde mellem de to spanske giganter uden hverken Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo siden 2007.

1. Jo, det kan lade sig gøre: FC Barcelona formåede at levere varen på højeste niveau uden den altoverskyggende stjerne Lionel Messi. Det var ellers det store tema op til denne El Clasico, at hverken Messi eller Cristiano Ronaldo var med i kampen mellem de spanske giganter for første gang i mere end et årti. Den skadede Messi kunne fra tribunen se Philippe Coutinho, Jordi Alba og ikke mindst hattrickhelten Luis Suarez højne niveauet og vise storspil i den lille argentiner-10’ers fravær.

2. At dømme ud fra den tamme og uengagerede indsats fra Real Madrid-stjernene i første halvleg, så virkede det som om, de var gået på banen med det ene formål at få deres træner Julen Lopetegui dum ud. Næææsten som om, de gerne ville af med den udskældtre træner, som har leveret historisk dårlige resultateter med Kongeklubben, siden han tiltrådte i sommer fra sin landstrænertjans for Spanien. I anden halvleg kom ’Los Blancos’ bedre med, men faldt helt sammen til sidst. El Clasico-opgøret har været betegnet som Lopeteguis sidste chance for at overbevise Real-ledelsen om, at han er den rette mand i trænersædet. Efter 1-5-scoringen luskede Lopetegui ned i omklædningsrummet. Mon ikke fyreseddelsen ligger klar til levering i næste uge?

3. Streamingtjenesten Strive, som i sommer scorede rettighederne til at vise La Liga og Serie A i Skandinavien, er ikke gearet til at servicere de fodboldhungrende skandinavere med topfodbold til deres mange skærme. I hvert fald ikke når interessen er så stor, som den er til verdens største klubkamp. På B.T’s redaktion hakkede forbindelsen fra starten af kampen. Ved kampens dramatiske højdepunkt, VAR-kendelsen, som gav straffespark til FC Barcelona, frøs billedet helt således, at vi på tre forskelige Strive-forbindelser ikke kunne se hverken straffesparket eller resten af halvlegen. Den samme oplevelse havde tusindvis af brugere, som rasede mod streamingtjenesten på de sociale medier. Strive skrev, at de oplevede tekniske problemer. Det tør siges. Vi andre oplevede bare sort skærm i stedet for verdensklassefodbold.