AGF tabte klart 0-2 mod Randers i Aarhus.

Og aarhusianernes form tyder på, at en krise kan være under opsejling.

Her er i hvert fald tre ting, vi lærte.

Krisetegn hos AGF

AGF vil gerne i top seks, men hvis de skal det, må de præstere meget bedre end i aftenens kamp. Det var tandløst, og Randers FC kom for nemt til de to mål, som aarhusianerne lukkede ind. AGF har nu ikke vundet i fem Superligakampe og er i mellemtiden røget ud af pokalen. Noget skal ske, hvis drengene fra Smilets by skal leve op til målsætningerne. Værd at nævne er det også, at AGF ikke har vundet over Randers FC siden august 2015.

AGF's defensive styrke er forsvundet

Så kom De Hviies forsvarsproblemer til fuld skue. Før dagens kamp mod Randers havde David Nielsens mandskab lukket otte mål ind i tre Superligakampe. Nu hedder det 10 mål i fire kampe.Det er et helt andet forsvar, vi ser nu i forhold til starten af sæsonen, selvom bagkæden består af mere eller mindre de samme spillere. Det må give cheftræner Nielsen noget at tænke over.

Stærk Randers-anfører

En anfører skal lede et hold, og det må man sige, Randers FC's Nicolai Poulsen gør. Han slider og slæber på den centrale midtbane og i aftenens kamp, krydrer han det med en assist. Randers skal være glade for at have Poulsen, som udover et lejeophold i Norge, har spenderet hele sin professionelle karriere hos kronjyderne.