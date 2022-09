Lyt til artiklen

En 26-årig mand fra Ballerup er blevet idømt syv måneders fængsel efter urolighederne i forbindelse med Conference League-kampen mellem Brøndby og polske Pogon Szczecin 28. juli.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han er dømt skyldig i vold mod en politimand, som han sparkede, mens han også er fundet skyldig i 'grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted sammen med en gruppe andre'.

Den dømte var en del af en gruppe personer, der angreb politiet i forsøget på at komme i slagsmål med udebanefansene fra Polen. Den pågældende blev pågrebet af en politibetjent, men betjenten blev sparket så hårdt i brystet, at den dømte slap væk.

»I første omgang stak den 26-årige af, men han blev identificeret under den efterfølgende efterforskning og anholdt på sin bopæl og fremstillet i grundlovsforhør samme dag,« siger anklagerfuldmægtig Sofie Eriksen, Københavns Vestegns Politi.

Den dømte fik en skærpet straf, da han tidligere er dømt for vold »adskillige gange«. Det udløste en reststraf i en anden voldsdom, han var prøveløsladt i.

Det slutter dog ikke her.

For nu venter en karantænesag, der kan koste ham et forbud mod at se fodboldkampe i hele landet.

Det forbud kan vare i to til fire år, lyder det.

I forbindelse med samme opgør blev en 46-årig polsk mand anholdt for vold mod politiet. Han fik en straksdom på tre måneders ubetinget fængsel og et forbud mod indrejse i Danmark i seks år.