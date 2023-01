Lyt til artiklen

Det tidligere Tottenham-talent og nuværende Charlotte FC-spiller Anton Walkes er død i en alder af blot 25 år.

Englænderen har mistet livet i en bådulykke i Florida.

Det bekræfter MLS-klubben Charlotte FC torsdag eftermiddag.

Anton Walkes har fået 21 kampe fra start i den bedste amerikanske fodboldrække i sidste sæson.

»Vi er knuste. Anton Walkes var en skøn far og et varmt menneske,« siger Charlotte FC-sportschef Zoran Krneta i en pressemeddelelse.

MLS-klubbens ejer, David Tepper, er også i sorg.

»Alle i klubben er knuste over dette tragiske dødsfald. Han var en utrolig holdkammerat, der var venlig over for alle, han mødte. Han gjorde dem omkring ham bedre og var en strålende ambassadør for Charlotte FC. Vi kommer til at savne ham enormt,« siger David Tepper.

Tottenham er kommet med støtte til Anton Walkes familie og venner.

»Vi er frygtelig kede af, at en af ​​vores tidligere spillere Anton Walkes er død. Alle i klubben sender deres varmeste tanker til hans familie og venner,« skriver Premier League-klubben.

Anton Walkes har også tidligere optrådt for MLS-klubben Atlanta United og engelske Portsmouth.