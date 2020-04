AGF og Ceres Park har 2200 liter øl, som ikke kan sælges i coronakrisen og derfor bliver lavet til håndsprit.

Superligaen i fodbold ligger stille i øjeblikket på grund af coronakrisen, og det gør enorme mængder øl også i Ceres Park & Arena, som er hjemmebane for AGF.

Udsigten til, at der ikke skal spilles fodboldkampe eller afholdes andre arrangementer for tilskuere, betyder, at man har været i syv sind med, hvad man skulle stille op med al den øl, som lå klar i tankene.

I stedet for at lade det hele gå til spilde har man besluttet at lave det om til håndsprit, som er i høj kurs i samfundet i øjeblikket.

AGF skriver derfor på sin hjemmeside, at klubben og Ceres Park & Arena har indledt et samarbejde med Royal Unibrew og Nordisk Brænderi, som netop skal forvandle øllet til håndsprit.

- Vi har godt 2200 liter øl, som vil blive for gammelt, i vores tanke, hvis vi bare lod det være, indtil sundhedskrisen var overstået. I stedet for at kassere det, sender vi det nu videre til en produktion af håndsprit.

- På den måde kommer det alligevel til at gøre gavn, siger Hanne Bisbo Stadsgaard, der er eventchef i Ceres Park & Arena, i meddelelsen.

Forvandlingen fra øl til håndsprit sker hos Nordisk Brænderi i Fjerritslev, efter at de mange liter er transporteret fra tankene på Ceres Park & Arena.

- Vi destillerer øllet og får en ren sprit ud af det med en meget høj alkoholprocent. Den sender vi så videre til en producent af håndsprit, der kan bruge det i deres produktion.

- Det er ikke voldsomme store mængder sprit, vi får ud af øllet. Det er måske nok til 140 til 150 liter håndsprit, siger Anders Bilgram, der er stifter og ejer af Nordisk Brænderi.

