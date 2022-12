Lyt til artiklen

Juleaftensdag fik en ganske tragisk slutning for 22-årige Adel Santana Mendy.

Omkring klokken 23 blev det tidligere Olympique de Marseille-talent skudt og dræbt i det 14. arrondissement i Marseille.

I første omgang kunne La Provence beskrive episoden, og nu kan L'Equipe sætte navn på ofret, som altså er den 22-årige fodboldspiller.

Det er det 32. skuddrab registreret i departementet Bouches-du-Rhône i år.

De fleste af drabene har omhandlet narko, men det vides ikke, hvad motivet til drabet af Mendy præcis har været.

Trods Mendy var et produkt af Marseilles akademi og havde en stor fremtid foran sig, gik karrieren ikke som håbet.

I sommer skiftede han til Aubagne FC i Frankrigs fjerdebedste række, og klubben har også reageret på dødsfaldet.

'Det er med stor sorg, at AFC har hørt om Adel Santana Mendys tragiske bortgang. Han vil efterlade et stort tomrum og vil for altid være en del af os. Vores tanker og kondolencer går til hans familie og kære,' skriver Aubagne FC på Twitter.

Mendy har også spillet for engelske Eastbourne og Langney, andorranske UE Sant Julia samt franske Côte Bleue, Marignane-Gignac og Aubagne.

Aubagnes næste kamp spilles 8. januar, men bliver på tragisk vis uden Adel Santana Mendy i truppen.