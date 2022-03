Målmand og anfører på Stanfords kvindehold, Katie Meyer, er afgået ved døden.

Det melder hendes klub på Twitter.

Meyer blev kun 22 år og blev fundet død i en bolig på sin high school i Newsbury Park i Californien, hvor hun både boede og spillede fodbold.

Hvad, der har været årsagen til hendes alt for tidlige død, er fortsat ukendt.

»Katie var ekstraordinært engageret i alt og alle omkring hende. Hendes venner beskriver hende som en holdspiller i alle henseender, lige fra at vælge en akademisk disciplin, der ifølge Katie ændrede hendes syn på verden og de meget vigtige udfordringer, som vi skal arbejde sammen for at overvinde. Til den passion hun bragte til Cardinals kvindefodbold og til kvindesport generelt,« skriver Stanford Universitet på deres hjemmeside.

»Der er ingen ord til at udtrykke den tomhed, vi føler i dette øjeblik. Vi rækker ud til alle jer i vores fællesskab, fordi dette påvirker os alle. Du skal vide, at du ikke er alene,« tilføjer Stanford Universitet.

Stanfords kvindehold i basketball har også været ude med en sidste hyldest til Meyer.

»Hun vil have en varig påvirkning ikke kun på vores hold, men på dette universitet og kvindesport for altid. Katie var en af vores største tilhængere, som elskede at komme til vores kampe og gøre sin tilstedeværelse bemærket,« skriver holdet på Twitter og fortsætter:

»Katie var en legende både på og uden for banen, hun var en leder, og hendes smittende energi og smil blev overført til alt, hvad hun foretog sig.«

I 2019 havde Katie Meyer en stor andel i, at Stanford vandt det nationale mesterskab i collegefodbold med to redninger i den afgørende straffesparkskonkurrence.

Også det amerikanske landshold har reageret på dødsfaldet.