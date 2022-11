Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En tragisk nyhed har ramt den colombianske fodboldverden.

Ungdomslandsholdsspilleren Andrés Balanta er død – kun 22 år gammel.

Det bekræfter det colombianske fodboldforbund og Balantas argentinske klub, Atlético Tucumán, på Twitter.

'Vi sender vores kondolencer til hans familie, venner og pårørende. Hvil i fred,' lyder det blandt andet fra forbundet, som ikke nævner årsagen til dødsfaldet.

Balanta (th.) i 2020 i en kamp for Colombias U23 landshold. Foto: JUAN BARRETO Vis mere Balanta (th.) i 2020 i en kamp for Colombias U23 landshold. Foto: JUAN BARRETO

Det spanske medie ESPN kan dog fortælle, at Balanta faldt om under en træning tirsdag på holdets preseason forud for den nye sæson.

Læger fra Balantas klub, Atlético Tucumán, havde angiveligt forsøgt at udøve førstehjælp, men uden held.

Balanta blev hastet til et nærliggende hospital i byen Tucumán, hvor han kort efter blev erklæret død.

Den tragiske nyhed er også nået frem til den colombianske stjerne Radamel Falcao.

Radamel Falcao begræder det tragiske dødsfald. Foto: LUISA GONZALEZ Vis mere Radamel Falcao begræder det tragiske dødsfald. Foto: LUISA GONZALEZ

'Det er en meget trist nyhed om Andrés Balantas død. Min dybeste medfølelse og mine bønner går til hans familie og venner i disse svære tider, skriver han på Twitter.

Atlético Tucumán sluttede i forrige sæson på femtepladsen i Argentinas bedste række, Primera División.

Balanta, der spillede på den defensive midtbane, kom til klubben i juni, og var tiltænkt en større rolle i den kommende sæson, som starter til januar.