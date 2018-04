Debut. Mål. På vej mod Premier League.

Og tilbage til hverdagen.

Sådan ser virkeligheden ud dagen derpå for det 20-årige danske fodboldtalent Oskar Buur Rasmussen, der tirsdag aften blev folkehelt i Wolverhampton.

Her blev spilleren, der i sommer blev skrottet i AGF, for første gang smidt på banen i en Championship-kamp – hvorefter han scorede til slutresultatet 2-2 i kampens sidste minutter.

Men trods den øjeblikkelig succesoplevelse for den unge dansker sørger manager, Nuno Espirito Santo, for, at danskeren holder benene på jorden.

Da han over for Wolves egen tv-station efter kampen blev bedt om at kommentere Oskar Buur Rasmussens præstation, lød det:

»Det var godt for ham, han hjalp holdet,« sagde Nuno Espirito Santo:

»Og i morgen (onsdag, red.) skal han tilbage til de andre U23-spillere og blive ved med at vokse som de andre. Vi vil have dem til at forbedre sig.«

Wolverhampton har haft en forrygende sæson i Championship. Med det ene point, som Oskar Buur Rasmussen tirsdag sikrede, konsoliderede Wolves førstepladsen i den næstbedste engelske række. Med 6 kampe tilbage, har holdet nu 11 points luft i forhold til at sikre sig den direkte oprykning til Premier League.

A great moment for Oskar Buur, making his league debut for Wolves and scoring the equaliser! #WolvesAcademy pic.twitter.com/lx6cuoGwL3 — Wolves Academy (@AcademyWolves) 3. april 2018

Og selv om den danske back nu er tilbage på talentholdet, så kan han igen blive kaldt i aktion i fremtiden.

»Oskar var i dag (tirsdag, red.) udtryk for den filosofi, vi gerne vil have,« sagde Nuno Espirito Santo:

»Vi har U23-holdet, Vi kigger på dem, de er med hos os ved mange af træningerne. Og når det bliver nødvendigt, er de der, for at vi kan bruge dem.«

Oskar Buur Rasmussen får en krammer. Foto: JOHN SIBLEY Oskar Buur Rasmussen får en krammer. Foto: JOHN SIBLEY

Oskar Buur Rasmussen blev i sommer droppet hos AGF, men efter et kort ophold hos Brabrand blev han hentet til engelske Wolverhampton.

Her fik han i august sidste år en toårig kontrakt.

Allerede på fredag venter der en ny kamp for Wolverhampton. Et vaskeægte topbrag. Det er mod nummer to, Cardiff, der har danske Kenneth Zohore på holdet.