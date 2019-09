Vejgaard var for stor en mundfuld for Hobro, der tirsdag røg ud af pokalturneringen med et 1-2-nederlag.

Vejgaard leverede noget af en overraskelse, da 2. divisionsklubben tirsdag tog imod Hobros superligaspillere i den danske pokalturnering.

Her var det nemlig Vejgaard, der endte med at avancere, da det lykkedes holdet at slå Hobro 2-1, der dermed ryger ud i pokalmørket.

Hobro - der havde profiler som Pål Alexander Kirkevold og Emmanuel Sabbi med fra start - kom ellers foran efter blot fire minutter ved Oliver Thychosen.

Men Vejgaard svarede igen kort efter, da Lasse Lund Storvang efter et hjørnespark fik udlignet til 1-1 i 13. minut.

Lidt over et kvarter senere var det så Christian Jensen, der scorede, hvad der skulle vise sig at blive kampens sidste mål til slutresultatet 2-1.

Mens Hobro endte med en lang næse, så levede de to 1. divisionshold HB Køge og FC Roskilde op til deres favoritværdighed, da de slog danmarksserieklubberne Roskilde KFUM og Tarup-Paarup med henholdsvis 3-1 og 3-0.

/ritzau/