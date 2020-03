Fynboen Nikolai Baden Frederiksen fik sin drengedrøm opfyldt i sommeren 2018. Han skiftede fra FC Nordsjælland til storklubben Juventus i Italien.

Pludselig var den daglige træning ikke med Superliga-spillere, men med verdensstjerner som Giorgio Chiellini, Paulo Dybala og Cristiano Ronaldo. Men tiden i Juventus har bestemt ikke være en dans på roser.

Det fortæller den 19-årige fodboldspiller med kælenavnet 'Futte' nu til B.T.:

»Min tid i Juventus har været svær på alle punkter. Det skyldes blandt andet mentaliteten dernede. Og så er det selvfølgelig ikke sjovt, når man ikke får spilletid på førsteholdet.«

'Futte' har endnu ikke fået spilletid på Juventus' førstehold. Vis mere 'Futte' har endnu ikke fået spilletid på Juventus' førstehold.

'Futte' er lige nu udlejet fra Juventus til Fortuna Sittard i Holland. Her fik han sine første minutter på banen i weekenden, da han blev skiftet ind efter 88 minutter i udekampen mod Venlo.

Efter mange timer i Juventus-omklædningsrummet er der spillere, som fynboen har et bedre forhold til end andre:

»Jeg har det bedste forhold til Adrien Rabiot. Og jeg har det mest anspændte forhold til angriberne, som blandt andet er Ronaldo og Dybala. Det skyldes nok, at jeg er en form for trussel for dem,« siger han og fortsætter:

»Ronaldo og Dybala er to af de store stjerner i Juventus, mens jeg er nederst i hierakiet. Derfor er det svært at komme til at snakke ordentligt med dem. Det er store personligheder, som plejer dem selv først. Det betyder, at de opfører sig sådan. Det er ikke nødvendigvis, fordi de er sådan, men sådan skal de være for at bevare deres status i klubben.«

Nikolai Baden Frederiksen Fakta om 'Futte': - 19 år gammel og opvokset i Næsby på Fyn. - Spiller angriber på banen. - Har spillet i Næsby, FC Nordsjælland, Juventus og Fortuna Sittard. - Scorede tre mål for FC Nordsjælland, men har stadig sin debut for førsteholdet i Juventus til gode.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller siger, at Cristiano Ronaldo ikke afleverer bolden til træning, hvis de havner i en situation, hvor de er alene med målmanden. Ronaldo afslutter selv – 10 ud af 10 gange.

Det danske talent tilføjer, at det har været nemmere for ham at snakke med tredjemålmanden i truppen, end det er at snakke med Ronaldo og Dybala. Igen peger han på hans pladsen i hierakiet som årsagen.

Men 19-årige Nikolai Baden Frederiksen understreger ligeledes, at han har fået en masse gode ting i rygsækken fra Juventus-træningerne:

»Når alt kommer til alt, er det nogle søde gutter. Selvom det har været svært, har det også været lærerigt. Jeg har lært ting her, jeg ikke har kunnet lære andre steder end i Liverpool, Real Madrid og Barcelona.«

Nikolai Baden Frederiksen erkender, at Juventus-tiden har været svær. Vis mere Nikolai Baden Frederiksen erkender, at Juventus-tiden har været svær.

Nikolai Baden Frederiksen forklarer, at man primært vinder kollegernes respekt på banen. Men da han endnu ikke har fået minutter for førsteholdet, har han skullet vinde respekten på sin personlighed. Og det er gået ganske fint, mener han.

Han fortæller desuden, at han får en masse store oplevelser i udlandet, men savnet til Danmark eksisterer endnu:

»Jeg flyttede fra mor og far, da jeg var 15. Så jeg har prøvet meget, siden jeg flyttede hjemmefra. Og da jeg flyttede til Torino, havde jeg en kæreste med, der gav mig ro. Men hun rejste desværre hjem til Danmark, hvorefter jeg havde en svær periode. Så det klart sværeste ved udlandet er, at jeg savner min familie og mine venner derhjemme.«

Selvom 'Futte' lige nu spiller i Holland, skal han tilbage til Juventus til sommer, da klubben stadig ejer ham. Det store mål er at blive en etableret spiller i Juventus. Hans kontrakt med den italienske storklub løber til sommeren 2022.