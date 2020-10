Knap 41.000 kroner.

Det er, hvad influenceren Shakila hævder, den tidligere Tottenham-spiller Victor Wanyama har betalt hende for sex.

Det fortalte hun i et interview, der blev sendt live på Instagram. Det skriver adskillige udenlandske medier herunder Daily Mail, News og The Sun.

I klippet, der er blevet delt på de sociale medier, skulle den 19-årige influencer have fortalt, hvordan hun har været sammen med adskillige kenyanske kendisser – både fodboldspilleren og rapperen Kaligraph Jones.

Victor Wanyama har tidligere spillet i Tottenham. Foto: Ian KINGTON

Siden har hun så selv delt en besked på sin Instagram, hvor hun undskylder – på en måde.

'Jeg bliver tvunget til at lave en offentlig undskyldning på grund af den skade, jeg har forvoldt Kaligraph Jones' image ved at sige, hvad end jeg gjorde i går, hvor jeg var påvirket af alkohol og udsat for omvendt psykologi. Papa Jones, undskyld. Alt andet jeg sagde var sandt,' skriver Shakila.

Interviewet, hun gav til youtuberen Mandela, har nu fået Victor Wanyama til at rette sin vrede mod dem begge. I et langt opslag fortæller han, at intet af det har hold i virkeligheden.

'Jeg er blevet gjort bekendt med en video, der cirkulerer online, som indeholder falske, fabrikerede og fornærmende beskyldninger, der bliver sagt for at ødelægge mit gode navn og ry,' starter han.

'Jeg bliver tvunget til at lave en offentlig undskyldning på grund af den skade, jeg har forvoldt Kaligraph Jones' image ved at sige, hvad end jeg gjorde i går, hvor jeg var påvirket af alkohol og udsat for omvendt psykologi. Papa Jones, undskyld. Alt andet jeg sagde var sandt,' skriver Shakila.

Victor Wanyama fortæller, at han tager afstand fra videoen, og at han aldrig har mødt hverken Shakila eller Mandela, ligesom han langer ud efter Mandela for overhovedet at bringe videoen i første omgang.

'Beskyldningerne passer ikke, og de bliver tydeligvis kun sagt højt for at give et større publikum til den, der har offentliggjort dem,' skriver Victor Wanyama.

Han kalder det hele for 'uacceptabelt', og så slår fodboldspilleren – der i dag spiller for Montreal Impact – fast, at det ikke stopper her. Han vil nemlig gå rettens vej og sagsøge den 19-årige influencer.

Shakila lader dog ikke til at tage det så tungt, for i et opslag delt tirsdag aften sender hun noget, der godt kunne ligne en stikpille til Victor Wanyama.

'Sandheden gør ondt, det er derfor, du ikke vil stoppe med at pibe og hævde, det er løgn. Men jeg er ikke din mor, der skal trøste dig,' skriver den 19-årige kvinde.