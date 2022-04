En 19-årig mand er blevet fængslet i seks uger efter et racistisk tweet rettet mod den engelske landsholdsspiller Marcus Rashford under sommerens EM-slutrunde.

Teenageren, som kommer fra Worchester tæt på Birmingham, forsøgte i første omgang at undgå at blive opdaget ved at ændre navnet på sin Twitter-konto efter det racistiske tweet.

Det skriver BBC.

Han nægtede derfor lovovertrædelsen ved første afhøring, men indrømmede efterfølgende at have postet tweetet.

Støttebeskeder prydede vægmaleriet af Marcus Rashford i Manchester, efter det blev ødelagt, da han brændte straffesparket. Foto: Lindsey Parnaby Vis mere Støttebeskeder prydede vægmaleriet af Marcus Rashford i Manchester, efter det blev ødelagt, da han brændte straffesparket. Foto: Lindsey Parnaby

»De, der ytrer sig racistisk mod fodboldspillere, ødelægger spillet for alle. Jeg håber, at denne sag sender et signal om, at vi ikke vil tolerere racisme, og at afsendere vil blive anklaget efter lovens hårdeste straffe,« sagde anklager Mark Johnson efter domsafsigelsen ifølge mediet.

Ifølge en talsmand havde den 19-årige tagget Manchester Uniteds Marcus Rashford i sit opslag, hvor han brugte bandeord og racistiske skældsord. Derudover påstod han, at hans døde bedstemor kunne have scoret på det straffespark, Rashford brændte i EM-finalen mod Italien.

Rashford var ikke den eneste spiller på det engelske landshold, der brændte et straffespark. Også Bukayo Saka fra Arsenal og Rashfords United-kollega Jadon Sancho brændte – og begge spillere blev ligesom Rashford udsat for racistiske kommentarer efterfølgende.

England tabte EM-finalen på eget græs, da Italien vandt 2-1 på straffesparkskonkurrence efter en målløs affære i ordinær og forlænget spilletid.