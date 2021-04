Som teenager blev hun forulempet og spyttet på af en 29-årig fodboldspiller, men dommeren Julie Alsbro nægter at dukke hovedet. Hun hev spilleren i retten og fortsætter med at dømme seriefodbold.

19-årige Julie Alsbro glemmer aldrig datoen 5. september 2020. Her var den dengang 18-årige sønderjyde ude at dømme en serie 4-kamp mellem Egernsund KIF og Egen UI. En umiddelbart udramatisk kamp skulle tage en voldsom drejning.

»Midt i anden halvleg er der én af spillerne, der gerne vil have et frispark. Det afviser jeg, hvilket han bliver meget sur over. Han stopper op og råber ud over hele banen 'hold kæft, hvor er du ringe!'«

Julie Alsbro beslutter sig for at give den hidsige spiller et gult kort.

(ARKIV) Julie Alsbro, kvindelig fodbolddommer fotograferet den 26. marts 2018.

»Det reagerer han endnu mere kraftigt på, og han puster sig op og går hurtigt hen mod mig og råber 'du er så fucking ringe' ind i hovedet på mig. Og så giver jeg ham gult kort nummer to.«

Og derfra eskalerer det.

Inden jeg kan nå at få hevet det røde kort frem, passerer han mig og giver mig et skub på skulderen. Og så vender vi os rundt efter hinanden – og så råber han 'møgluder' og spytter efter mig. Det rammer mig på armen.

Julie Alsbro er efterfølgende i chok og når ikke at tænke, at det måske ville være bedst for hende at fløjte kampen af.

»Det fortryder jeg lidt i dag.«

Men efter kampen begynder situationens alvor at gå op for hende.

»Da jeg sætter mig ind i min bil, bryder jeg fuldstændig sammen. Er bare mega ulykkelig. Over at jeg skulle have den oplevelse.«

Den efterfølgende periode brugte den unge dommer på at sunde sig oven på, at en voksen mand kunne finde på at skubbe til hende og spytte på hende.

»Jeg fik snakket ud med min familie og de nærmeste. Og jeg snakkede også meget med Dommerklubben. Og på den måde fik jeg bearbejdet det.«

Den 29-årige spiller skulle dog ikke slippe ustraffet fra sin gerning. Julie Alsbro tog sagen i retten, og tirsdag blev den 29-årige – der ikke selv dukkede op i retten – idømt 20 dages ubetinget fængsel.

»Jeg synes, at det er på sin plads. Retten er en uafhængig instans, men jeg synes alligevel, at der er en klar signalværdi i, at jeg har taget den hele vejen dertil. Jeg viser sammen med mine dommerkolleger, at det ikke er situationer, som vi vil finde os i,« fortæller Julie Olsbro, der til daglig er lærervikar på en friskole i Aabenraa.

Straffen fra DBU Jylland lød på seks spilledages karantæne. Og det er for billigt sluppet, mener den unge dommer.

»Jamen, jeg har hele tiden syntes, at det var for lidt. Det er tyndt, at han ikke fik en længere karantæne.«

Selvom situationen var yderst voldsom for en 18-årig pige, som stadig bor hjemme hos sine forældre, nægtede Julie Alsbro at lade den så tvivl om hendes dommerfremtid.

»Jeg er ikke i tvivl om, at jeg var meget uheldig at havne i sådan en situation. Det er heldigvis ret sjældent, at sådan noget sker. Det var jeg bevidst om, og det gjorde også, at jeg har været tryg ved at skulle ud og dømme igen,« fortæller teenageren, der dog medgiver, at oplevelsen sad i baghovedet, da hun gik ind til den næste dommeropgave.

»Jeg kan da huske, at jeg mere nervøs, end jeg plejede at være. Men da kampen var i gang, faldt jeg hurtigt ind i den gamle rytme,« lyder det fra Julie Alsbro, der i dag er rykket fra Serie 4 op i Serie 3.