En 18-årig belgier er torsdag blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for at have overfaldet en 14-årig fodboldfan og taget hans trøje tæt på Ceres Park i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete i forbindelse med en kamp mellem AGF og Club Brügge.

Belgierens familie har tidligere raset over den danske behandling af ham, mens han har været indespærret - men nu må de altså undvære ham i yderligere fem måneder.

For da klubberne mødtes 3. august i år, jagtede en belgisk gruppe fans to 14-årige drenge og den enes mor. De fik fat i den ene 14-årige og overfaldt ham med slag og spark, inden de stak af sted med hans AGF-trøje.

Den dengang 17-årige belgier blev siden anholdt af politiet og på sig havde han den 14-åriges trøje.

Han er dømt for vold, ulovlig tvang, grov forstyrrelse af den offentlige orden og overtrædelse af maskeringsforbuddet.

»Ud over besiddelsen af AGF-trøjen og maskeringen lagde retten også vægt på indholdet af den 18-åriges mobiltelefon.«

»Her var der bl.a. video og billeder af, at han undersøgte, hvor der var videoovervågning, han poserede i bar overkrop med knyttede næver og tandbeskytter, og han havde søgt efter, hvor AGF-fansene opholdt sig,« siger anklager Bjørn Fogh Sørensen.

Den belgiske voldsmand må desuden ikke rejse ind i Danmark de næste seks år.