Ansu Fati blev dobbelt målscorer på halvandet minut, da Barcelona vandt 2-1 over Levante i Primera Division.

Det 17-årige stortalent Ansu Fati fordoblede søndag sin målhøst i Spaniens bedste fodboldrække.

Fati scorede således to gange, da FC Barcelona vandt med 2-1 over Levante i Primera Division.

Den rapfodede kantspiller scorede med hvert sit ben inden for halvandet minut i første halvleg.

Han var på pletten første gang efter en halv time.

Fra midten af banen så Lionel Messi sin holdkammerats dybdeløb og lagde en perfekt aflevering frem til ham. Fati skar ind foran en forsvarsspiller, så han kunne fortsætte alene ned mod mål, før han sparkede bolden ind under målmanden med højrebenet.

Halvandet minut senere var opskriften næsten den samme, da føringen blev fordoblet.

Igen fandt Messi sin unge holdkammerat, og selv om Fati denne gang var hårdere presset af en forsvarsspiller, overraskede han sin oppasser ved at gå venstre om denne gang og hamre bolden fladt i mål.

Ansu Fati har rødder i Guinea-Bissau, men i efteråret fik han spansk statsborgerskab og debuterede omgående på Spaniens U21-landshold.

Han så længe ud til at blive opgørets eneste målscorer, men i tillægstiden reducerede Levante ved Ruben Rochina. Det var dog for sent til at forhindre en sejr til hjemmeholdet.

De tre point er særdeles vigtige i kampen om det spanske mesterskab. Aktuelt ligger Real Madrid i førerpositionen og har tre point ned til Barcelona.

/ritzau/