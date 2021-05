En tredjedel af Estádio do Dragão kan fyldes med tilskuere, når Manchester City og Chelsea mødes i CL-finalen.

Stemningen på lægterne vender tilbage til Champions League i finalen.

Op til 16.500 tilskuere får nemlig adgang til lørdagens duel mellem Manchester City og Chelsea.

Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sin hjemmeside.

Finalen blev tidligere i maj flyttet fra Istanbul i Tyrkiet til Porto i Portugal på grund af de tyrkiske coronarestriktioner.

De portugisiske myndigheder har givet grønt lys til, at en tredjedel af kapaciteten på Estádio do Dragão kan tages i brug. Det svarer til 16.500 tilskuere.

Det er ikke mange af sæsonens Champions League-opgør, der er blevet spillet med fans på lægterne, men Uefa var fast besluttet på, at fans skulle have adgang til finalen.

Det blev besværliggjort af, at Tyrkiet er på Storbritanniens røde rejseliste, og dermed kunne ingen fans rejse fra England for at overvære kampen på stadion.

Uefa har givet hver klub 6000 billetter, mens 1700 sættes til salg til den generelle befolkning.

For at komme ind på stadion skal man fremvise et bevis for, at man er vaccineret mod coronavirus eller testet negativ i dagene op til.

Chelsea fandt vej til finalen ved at besejre Real Madrid over to kampe, mens Manchester City slap forbi Paris Saint-Germain i klubbernes semifinaledyst.

Finalen spilles lørdag klokken 21 dansk tid.

/ritzau/