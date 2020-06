16 positive coronaprøver.

Det er realiteten hos den brasilianske fodboldklub Vasco da Gama.

I alt har man testet omkring 350 personer omkring klubben, heriblandt spillere, trænere og personale. Og det resulterede som sagt i 16 positive testsvar. For nu tager man dog situationen med ro, lyder det fra klubben.

»De er blevet sepereret fra gruppen, og de forbliver i medicinsk kontakt, indtil vi er sikre på, at de ikke kan videregive virussen til resten af holdet,« udtaler Vasco da Gamas medicinale direktør, Marcos Teixeira. Det skriver mediet Punching.

Vasco da Gama er begyndt at træne igen efter næsten to måneders pause på grund af coronavirus.

Brasilien er et af de lande på verdensplan, der er hårdest ramt af coronavirus.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University har næsten 30.000 mistet livet, mens lidt over en halv million mennesker er smittet.

Det har også ført til massive protester fra brasilianere, der har vist stor utilfredshed over for Brasiliens præsident, Jair Bolsonaros, håndtering af coronavirussen. Tidligere har han kaldt coronavirus 'en lille forkølelse' og mener, at tiltagene mod virussen går unødvendigt ud over økonomien og tenderer 'hysteri'.