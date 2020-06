Den 16-årige mexicanske fodboldspiller, Alexander Martínez Gómez, fik - på en særlig måde - lov til at score sit sidste mål til sin egen begravelse.

Videoen, der er delt af sportsjournalisten Guillermo Schutz viser, hvordan kisten blev placeret, så den kunne bruges som 'spiller'.

Der var blevet lavet et mål, og en af holdkammeraterne spillede herefter bolden til den dræbte 16-årige Alexander, ved at trille den hen på kisten, så den skiftede retning og gik i mål forbi målmanden.

Målet blev efterfulgt af rørende scener, da alle holdkammeraterne fløj over for at omfavne kisten. Ifølge Guillermo Schutz blev den 16-årige dræbt af det lokale politi, skriver han på Twitter. Videoen kan ses i bunden af artiklen.

'Sådan hyldes 16-årige Alexander, der blev dræbt at det lokale politi i Oaxaca. Hans holdkammerater hyldede ham med et sidste mål. Vi græder allesammen,' skriver han på spansk.

Det rørende videoklip er blevet delt over 1.000 gange, og blandt dem der har gjort det, er basketballspilleren Lorenzo Mata.

Alexander Martínez Gómez' død har vakt vrede i store dele af Mexico, skriver The Guardian.

Han blev skudt, da han var ude at køre på motorcykel. Ifølge familiemedlemmer var han tirsdag ude for at købe en sodavand med nogle venner, da han på sin motorcykel blev skudt i hovedet og døde på stedet.

De lokale myndigheder har siden betegnet det som en 'frygtelig fejl', og politibetjenten der stod bag affyringen af skuddet er blevet indkaldt til afhøring.

»De sagde, at min søn havde et våben på sig, at han skød sig selv. Der er så mange løgne. Jeg vil have dem bag tremmer. Jeg vil have retfærdighed. De skal betale,« siger den 16-åriges mor, Virginia Gómez, der også fortæller, at sønnens store drøm var at komme på det mexicanske landshold.

Alexander Martinez Gomez blev begravet torsdag, hvor det rørende klip blev optaget.