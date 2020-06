Luka Romero slog onsdag en 81 år gammel rekord, der tilhørte Francisco Bao "Sansón" Rodriguez.

15-årige Luka Romero er den yngste spiller nogensinde til at spille i den bedste spanske fodboldrække, La Liga.

I en alder af 15 år og 219 dage blev den unge mexicaner skiftet ind for Real Mallorca i det 83. minut af onsdagens kamp mod Real Madrid.

- Det var en uforglemmelig oplevelse, skriver Romero på Twitter efter kampen, der endte 2-0 til Real Madrid.

- Tak til hele holdet for at give mig denne mulighed. Jeg glemmer aldrig denne dag. Det var en skam at tabe, men vi bliver ved med at tro på det.

Luka Romero slog en 81 år gammel rekord, der tilhørte Francisco Bao Rodriguez, som havde tilnavnet "Sansón". 31. december 1939 debuterede han i en alder af 15 år og 255 dage for Celta Vigo.

Mallorcas cheftræner, Vicente Moreno, siger, at han beroligede sin unge spiller, inden han skulle på banen.

- Jeg satte min hånd på hans hjerte, og jeg kunne mærke, at det bankede meget hurtigt, hvilket er normalt for en dreng på hans alder, siger Moreno ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han fortjente at spille, og det var grunden til, at han kom på banen.

Luka Romero blev født i Mexico, men kan også vælge at repræsentere Spanien eller Argentina, hvor hans familie er fra. Romero har allerede spillet ungdomslandskampe for Argentinas U15-hold.

- Hele min familie er fra Argentina, og min drøm er at bære landsholdets farver, sagde Romero til Det Argentinske Fodboldforbund i 2018.

Romero havde prøvetræninger hos FC Barcelona, men blev en del af Real Mallorcas ungdomsakademi i 2015, da han var ti år.

Han er venstrebenet og er blevet sammenlignet med den spanske midtbanespiller David Silva af Mallorcas assistenttræner, Dani Pendin, skriver AFP.

- Han er venstrebenet, hurtig, klog, fræk og et konkurrencemenneske. Prototypen på en argentinsk 10'er, sagde Dani Pendin til spanske medier i sidste uge.

/ritzau/