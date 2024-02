For få måneder siden kæmpede en 12-årig dreng for sit liv, da han blev ramt af et lynnedslag på en fodboldbane.

Den engelske dreng Ronnie Wraith blev ramt i brystet af et lynnedslag under en kamp, som medførte, at han fik hjertestop.

Det lykkedes at redde drengens liv og han blev lagt i et kunstigt koma. Herefter kom han sig langsomt lidt efter lidt, og 146 dage efter, at katastrofen indtraf, var Ronnie Wraith tilbage på banen.

Du kan se det rørende øjeblik i videoen herunder.

U13 RONNIE WRAITH



146 days later and U13 Ronnie Wraith returns to the pitch during today s win against Saffron Walden. @Ware_FC @EJALeague pic.twitter.com/88dnj0Lguu — Ware FC EJA (@WareFCEJA) February 25, 2024

Ronnie Wraith, der spiller for Ware FCs U13-hold, kom på banen som indskifter under søndagens sejr over Saffron Walden, hvor tilskuerne, trænerne, holdkammeraterne og modstanderen alle hyldede den unge dreng.

Daily Mail skriver, Ronnie Wraiths mor, Emily, oprettede en GoFundMe for at hjælpe med at rejse penge til sin søns rehabilitering og behandling tilbage i oktober, da den tragisk hændelse fandt sted.

Her beskriver hun, hvordan det skæbnesvangre øjeblik indtraf få minutter før, at kampen var forbi, og at der var nogle helt specielle mennesker, der var med til at redde drengens liv:

»En stor tak til de medlemmer af offentligheden, der ydede hjerte-lunge-redning før redningfolkenes ankomst, som var i stand til at tage over og give denne dreng en ny chance i livet,« skrev moren på GoFundMe ifølge Daily Mail.