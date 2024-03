»Det ottende minut var et af de øjeblikke, jeg aldrig vil glemme.«

Fodbolden blev for en stund ligegyldig, da hjemmefans og udefans fredag aften i Herning gik sammen om at hylde og sende en tanke til FC Midtjyllands Kristoffer Olsson, der under tragiske omstændigheder ligger i respirator efter at være faldet om med en akut opstået sygdom relateret til hjernen.

I det ottende minut - Olssons trøjenummer - rejste de rekordsættende 11.836 tilskuere sig i fællesskab op og klappede i ét minut, mens dommer Sandi Putros havde stoppet kampen.

Dét gjorde indtryk på FCM-direktør Claus Steinlein, fortalte han efter 2-0-sejren over FC København.

Foto: Joel Marklund/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Joel Marklund/EPA/Ritzau Scanpix

»Det var fantastisk. At se FCKs fans, Midtjyllands fans, ja, hele stadion stå der, og det er en af vores drenge.«

»Det betød så meget, og jeg er sikker på, at forældrene og familien har set kampen. Og hvis det betød meget for mig, der fik kuldegysninger og kunne mærke det, så betyder det jo endnu mere for forældrene,« lød det fra FCM-bossen, der fortsatte:

»Er man i en situation som 'Kris', hvor han ikke er ved bevidsthed, så taler man jo meget med vedkommende, der ligger der.«

»Jeg er ikke i tvivl om, at de har fortalt ham om det ottende minut og al den opbakning. Jeg håber helt ind i hjertet, at det giver Kris den styrke, der skal til for at komme tilbage fra denne meget svære situation.«

Kristoffer Olsson hyldes da FC Midtjylland møder FC København i Superligaen på MCH Arena i Herning, fredag den 1. marts 2024. FCMs nr 8, Kristoffer Olsson er indlagt på Aarhus Universitetshospital efter han i sidste uge mistede bevidstheden i sit eget hjem. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Kristoffer Olsson hyldes da FC Midtjylland møder FC København i Superligaen på MCH Arena i Herning, fredag den 1. marts 2024. FCMs nr 8, Kristoffer Olsson er indlagt på Aarhus Universitetshospital efter han i sidste uge mistede bevidstheden i sit eget hjem. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Steinlein tog efter kampen fat i Olssons gode ven, landsholdskollega og tidligere holdkammerat Viktor Claesson fra FCK.

»Jeg ville bare give ham et kram og høre, hvordan han havde det og sige, at FCM har fuld sympati med ham. Heldigvis har han okay information om, hvordan tingene går. Så det var bare for at vise ham respekt og anerkendelse,« siger Steinlein, der samtidig sender en stor tak til FCK for deres ageren omkring Kristoffer Olsson og den planlagte hyldest.

FC Midtjylland tog med fredagens sejr tre point og førstepladsen i Superligaen - den kan Brøndby IF dog snuppe, når de søndag møder Vejle.

Du kan læse B.T.s dom over 2-0-opgøret i Herning LIGE HER.