Det er et farligt hverv at stå på mål på en fodboldbane. Bare spørg Napolis italienske målmand, Alex Meret.

Det 22-årige målmandstalent må sidde over sin klubs kamp mod Lazio lørdag, da han har pådraget sig en mærkværdig skade i kampen mod Inter i mandags.

Da skulle han nemlig afværge et skud fra den belgiske angriber Romelu Lukaku.

Og han var altså ikke bange for at tyre, da han affyrede en vaskeægte kanonkugle i retning af Napoli-målet.

Romelu Lukaku runder keeper Alex Meret i kampen mellem Inter og Napoli. Foto: ALBERTO LINGRIA

Skuddet blev målt til at være hele 111 kilometer i timen, og den kraftfulde afslutning har sat sig så meget i Merets krop, at han er ude af stand til at spille kamp.

Skaden sidder i Merets håndled, og derfor tyder alt på, at David Ospina skal vogte Napoli-målet mod Lazio denne lørdag.

Opgøret mellem Inter og Napoli endte med en 3-1 sejr til Inter.

I skrivende stund ligger Inter på andenpladsen i Serie A, mens Napoli har en skuffende sæson. Inden kampen mod Lazio skal man helt ned til tabellens niendeplads for at find det syditalienske hold.