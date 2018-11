Skandalescener på tilskuerpladserne stjal billeder i Champions League-kampen mellem Athen og Ajax tirsdag.

Der var en brandvarm stemning mellem fansene fra de to klubber inden Champions League-kampen mellem AEK Athen og Ajax Amsterdam tirsdag.

Bogstavelig talt.

På det olympiske stadion i Athen blev der kastet en genstand mod de cirka 1200 medrejsende fans fra Holland, der eksploderede, da den ramte jorden.

Ifølge flere internationale medier, der var til stede på stadion, var der tale om en molotovcocktail - en hjemmelavet brandbombe.

De hollandske fans måtte i flere minutter skærme sig mod flammerne.

Ifølge nyhedsbureauet AFP blev 11 Ajax-tilhængere såret - ingen af dem alvorligt. Flere billeder fra urolighederne viser Ajax-fans med blod løbende ned ad ansigtet.

De hollandske fans svarede igen ved at kaste genstande tilbage mod de græske fans, og politiet måtte gribe ind.

Ajax-anfører Matthijs de Ligt afbrød sin opvarmning til kampen for at forsøge at berolige de medrejsende fans.

Kampen blev fløjtet i gang til planlagt tid. Ajax vandt med 2-0 på to mål af angriberen Dusan Tadic. Dermed sikrede den hollandske klub sig avancement til knockoutfasen i Champions League.

12. december møder klubben Bayern München i gruppefinalen.

Athen har tabt alle sine Champions League-kampe og har ikke mulighed for at nå med til slutspillet.

