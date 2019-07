Forestil dig at være på ferie med din familie, og pludselig spørg selveste Lionel Messi dig, om du ikke vil spille fodbold med ham.

Det lyder måske som en fjern drøm for rigtig mange store og små drenge og piger, men ikke desto mindre var det, hvad der skete for den 11-årige englænder Mackenzie O'Neill.

På strandtur med familien i Antigua dukkede Messi pludselig op og spurgte Mackenzie, om han ville spille sammen med argentinerens søn, Thiago, og Messi selv.

»Jeg var ikke nervøs! Jeg var lidt genert i starten, men efter det gjorde jeg bare det, som jeg elsker mest,« siger den heldige dreng til CNN.

Vis dette opslag på Instagram Today a dream came true. And we played football! #messi @leomessi Et opslag delt af Mackenzie O’Neill (@mcc111000) den 14. Jul, 2019 kl. 11.31 PDT

Mackenzie O'Neill lagde stolt et billede og en video på Instagram af den store oplevelse, og efterfølgende er han gået fra omkring 80 følgere til nu at have over 4.000.

De tre spillede sammen i cirka 40 minutter, og selvom Messi sjovt nok vandt, så fik Mackenzie også presset idolet.

»Det var fantastisk at se ham bevæge sig, men det bedste var, at jeg næsten lavede en tunnel på ham,« siger Mackenzie O'Neill.

Det var ikke meget, de kunne kommunikere på engelsk, men Messis kone kunne heldigvis oversætte, og Mackenzie endte med at tilbringe mere af sin ferie sammen med Messi og hans familie.

Vis dette opslag på Instagram Playing football with messi and Thiago #messi #leomessi Et opslag delt af Mackenzie O’Neill (@mcc111000) den 18. Jul, 2019 kl. 2.58 PDT

På Barcelona-spillerens sidste dag i det caribiske øhav var det kun sønnen Thiago, der spillede bold med Mackenzie.

Men det gjorde ikke oplevelsen mindre for sommerens heldigste 11-årige, der også bemærkede, at Lionel Messi nød det.

»Han så ud til bare at være glad for at se, hans søn lege normalt med et andet barn,« siger Mackenzie O'Neill.

Den ferie glemmer han nok ikke foreløbig.