Den store depression raser i store dele af verden, Adolf Hitler erobrer magten i Tyskland, og herhjemme kommer Kanslergade-forliget i stand.

Og i Manchester begynder 17-årige Vera Cohen for alvor at kaste sin kærlighed på den lokale fodboldklub Manchester City, og erhverver sig et sæsonkort.

Siden 1933 og frem til i dag har den britiske kvinde således været en glødende fan af Premier League-topklubben gennem gode og dårlige tider, men nu er Vera Cohen død i en alder af 104 år.

Det har fået Manchester City til at hylde og mindes en af klubbens mest berømte støtter, som i 2018 fik æren, som 102-årig, at følge klubbens superstjerner ind på banen før en kamp.

Foto: Paul ELLIS Vis mere Foto: Paul ELLIS

»Vi er i sorg over at høre, at vores fan gennem en menneskealder, Vera Cohen, er gået bort. Vera var et elsket medlem af City-familien, og hele klubben sender kærlighed og de varmeste hilsner til Veras familie i denne svære tid,« skriver Manchester City på Twitter.

Vera Cohen fik kæmpe applaus af fansene på Etihad, da hun i 2018 sammen med sin to år yngre lillesøster, Olga, fulgte City-spillerne ind på banen før en kamp mod Fulham. Her gik håndi-hånd med David Silva, og blev mødt med omfavnelse af manager Pep Guardiola.

Året før fik hun besøg af klubbens daværende anfører, Vincent Kompany, i sit hjem, hvor de hyggede sig med Veras hjemmelavede kage og te.

Vera Cohen var, ifølge Manchester City, kendt for netop sine hjemmelavede kager, og for at skaffe velgørenhedspenge til et lokalt hospital.