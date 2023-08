»Det blev lidt hektisk.«

Cheftræner Johannes Hoff Thorup var ikke sen til at erkende, at FC Nordsjællands europæiske brag mod FCSB fik en noget dramatisk udvikling.

På syv minutter blev de danske sølvvindere ramt af sort uheld, da først Mario Dorgeles og Marcus Ingvartsen måtte udgå med skader i nullerten mod rumænske FCSB.

Men kun tre minutter senere blev ondt værre, da Adamo Nagalo kastede sig ud i en voldsom tackling, der kostede ham gult kort nummer to – og altså en udvisning.

Johannes Hoff Thorup var tilfreds med resultatet mod FCSB. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Vi havde ikke sat næsen op efter de skadessituationer, der nu engang var, og heller ikke sat næsen op efter at spille i undertal i så lang tid, men det måtte vi klare,« lyder det fra Johannes Hoff Thorup.

Træneren var dog imponeret af holdets evne til at holde chancerne væk på trods af den halve time, hvor FC Nordsjælland var i undertal.

»Vi sørger for at de virkelig skal slide for at skabe nogle chancer mod os, og det kommer de ikke rigtig til. De laver nogle indlæg på os. Det er nærmest det. Så har de nogle hjørnespark og nogle standardsituationer omkring vores felt.«

»Det, jeg er mest imponeret af, er, at vi stadig kan have perioder med bolden og kan arbejde os frem og skabe nogle chancer,« siger Johannes Hoff Thorup.

0-0 resultatet skaber et fint udgangspunkt for FC Nordsjælland inden returopgøret på torsdag i Farum.

»Vi skal ikke sidde og klage over det nu (...) Det er det næstbedste resultat, vi kunne få.«

