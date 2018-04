Fodboldstjernerne Paul Pogba og Juan Mata overrasker en stor United-fan.

10-årige Alex Nield er spastisk lammet og sidder i kørestol. Men det afholder ham ikke fra at følge sit yndlingshold Manchester United tæt - rigtig tæt

Han rejser tit sammen med sin far til Manchester Uniteds hjemme- og udekampe og følger sågar også klubbens ungdomshold. Han er med andre ord en ægte fan.

Tidligere på året fik han så sin store drøm opfyldt, da hans far ude foran Old Trafford råbte 'Paul', og den franske fodboldstjerne reagerede.

»Paul. Ej, de kommer. Hvordan har I det, gutter?« siger Alex Nields far i videoen forneden.

Det var selveste Paul Pogba, klubbens dyreste indkøb og en af de bedste spillere i verden. Han gik sammen med sin holdkammerat Juan Mata hen til den begejstrede United-supporter.

Alex Nield fik lov til at tage et billede med United-stjernerne. Og som om det ikke var nok, så lavede Paul Pogba ovenikøbet sin velkendte 'dab'-fejring.

Det er dog ikke første gang, at Alex Nield har stået ansigt til ansigt med en af spillerne fra sit yndlingshold.

Han er blevet et velkendt ansigt blandt United-spillerne og får ofte lov til at komme forbi sikkerhedsvagterne for at hilse på fodboldstjernerne.

Især den spanske fodboldspiller Juan Mata har hilst flere gange på Alex Nield.