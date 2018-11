FC Roskilde vandt 7-1 i Fredericia og har nu kontakt med rækkens øvrige hold. Topholdet Viborg tabte igen.

FC Roskilde fik en forfærdelig sæsonstart i den næstbedste fodboldrække, men noget tyder på, at træner Christian Lønstrup er ved at få sat skik på holdet.

I sidste weekend choksejrede sjællænderne over topholdet Viborg, og søndag fortsatte den stejlt stigende formkurve, da FC Roskilde på udebane gennemtævede FC Fredericia med 7-1.

Før kampen var Fredericia ellers det hold i hele rækken, der havde lukket færrest mål ind, men det fik de flyvende gæster anført af Emil Nielsen forpurret noget så eftertrykkeligt.

Den tidligere Rosenborg-angriber scorede sit holds andet, tredje og fjerde mål. Forinden havde Kyle McLagan allerede efter otte minutter åbnet scoringen på hovedstød.

At Christian Sørensen efter godt en halv time fik reduceret til 1-2 for Fredericia, fik ikke nogen betydning, for målene fortsatte med at vælte ind i østjydernes mål.

Nicolai Jessen scorede to gange på tre minutter midt i anden halvleg, og 18 minutter før tid øgede Andreas Hermansen til 7-1 efter hjørnespark.

Trods to sejre i træk agerer FC Roskilde fortsat bundprop i 1. division. Men holdet har med 14 point skabt kontrakt til rivalerne. Lige oven over ligger Hvidovre og Helsingør, der begge har 16 point.

I toppen troner Viborg fortsat, selv om holdet blev slået på hjemmebane af Lyngby.

Mathias Hebo Rasmussens langskudsmål et kvarter før tid blev kampens eneste, og Lyngby får med 1-0-sejren en smule luft til bunden af rækken. Nordkøbenhavnerne har nu samlet 20 point.

For HB Køge fortsætter nedturen efter den helt forrygende start, holdet fik på sæsonen under træner Morten Karlsen.

Sjællænderne måtte hjemme nøjes med 1-1 mod Thisted, der udlignede blot tre minutter før tid. Dermed er HB Køge uden sejr i syv kampe.

/ritzau/