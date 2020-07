En bytur til København blev en usædvanlig dramatisk affære for fire tyske Næstved-spillere.

Tyskerne Hendrik Starostzik, Dennis Blaser, Marcus Mlynikowski og Alexander Schmitt havde i maj lejet sig ind i airbnb-lejlighed i København - og efter en våd bytur gik det galt. Det skriver sn.dk.

Hendrik Starostzik og Marcus Mlynikowski var de to første til at returnere til lejligheden. Senere kom de to andre tyskere tilbage, og her var Alexander Schmitt angiveligt i et ubehageligt humør.

»Alexander Schmitt kom tilbage i lejligheden og begyndte at irritere og drille Marcus. Det blev han træt af, og de blev uenige. Først begyndte Alexander Schmitt at slå på Marcus, men da jeg forsøgte at lægge mig imellem, så begyndte han at slå på mig,« fortæller Hendrik Starostzik.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Alexander Schmitt fortsatte - ifølge Hendrik Starostzik - sit raseri, og det endte med, at han slog Starostzik i gulvet.

Ud over de fysiske knubs endte balladen også med en ekstra-regnng på cirka 7.500 kroner for ting, der blev smadret i lejligheden. Den regning mener Hendrik Starostzik, at Alexander Schmitt bør tage.

Hendrik Starostzik og Marcus Mlynikowski har efterfølgende besluttet at melde sagen til politiet - og det har ført til en voldsanklage mod Alexander Schmitt.

Hendrik Starostzik var deruover så skuffet over Næstveds håndtering af sagen, at han valgte at stoppe i klubben.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det var ganske enkelt under min værdighed, sådan træneren behandlede mig på. Der blev sagt nogle ting til mig, som jeg ikke ønsker at gengive, men det var meget nedværdigende overfor mig, og efter det var jeg klar over, at det ikke gav mening for mig at blive i Næstved. Jeg måtte væk fra det her, selvom jeg egentlig havde skrevet en kontrakt, hvor jeg også var indstillet på at blive, selvom det havde været 2. division,« siger Hendrik Starostzik.

Marcus Mlynikowski og Alexander Schmitt spiller stadig i klubben.