Den mystiske historie om fodboldsvindleren Bernio Verhagen er en grim sag for 1. divisionsklubben Viborg FF. Det mener panelet i denne uges 'Fodbold FM'.

»Det er jo ikke en halvkaotisk sydeuropæisk klub: Vi snakker velfungerende og ærkejyske Viborg! Hvordan han kan ende der, forstår jeg ikke,« siger Steffen Dam, spilchef på B.T Sport, om den falske fodboldspiller Bernio Verhagen, som har snydt sig til en kontrakt i Viborg FF.

Steffen Dam er også sportschef i 2. divisionklubben FA 2000. Han mener, at Viborg FF's sportschef, Jesper Fredberg, 'har fået en kæmpe ridse i lakken' efter, at det er kommet frem, at 1. divisionsklubben har givet en kontrakt til 25-årige Verhagen.

Det har siden vist sig, at han aldrig har spillet en professionel kamp, og at han har flere besynderlige klubskifter på cv'et.

Hør seneste udgave af B.T.s podcast 'Fodbold FM' her

»Hvis du er fuldtidsansat sportschef i en klub, så skal du have tid til at tjekke spilleren igennem på alle ledder og kanter,« siger Steffen Dam.

Michel Wikkelsø Davidsen, fodboldkommentator på B.T., mener, at det er en lille formildende omstændighed, at sagen mod Verhagen, som mistænkes for at stå bag et stort svindelnummer, er overdraget til politiet.

»Det er Viborgs 'way out'. Nu begynder vi at tale om noget andet: svindlerne. Vi arbejder stadig med det her svindelnummer og snakker om og undersøger, hvor meget Bernio Verhagen har været med og så videre,« siger han og fortsætter:

»Men vi må ikke glemme, at Viborg har trådt i en lort. Der er så mange muligheder for at undersøge de her ting. Men de har kigget på, at der var noget hurtig indtjening at hente.«

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv.-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortyder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent

