Hvem skal blive, og hvem skal smutte i januars transfervindue? Hvilken klub står stærkest i den uforudsigelige og tætte Premier League? Og hvad kan vi egentlig forvente os af det nye fodboldår?

Det var emnerne i denne udgave af Fodbold FM, hvor gæsterne var Steffen Dam og Sandro Spasojevic.

I forhold til Superligaens transfermarked havde panelet en fidus til, at FC Midtjylland kan spille med musklerne for at udnytte, at FC København er inde i en svær periode.

»Det kan stikke kniven ind nu og hente en et stærkt navn. Det kunne jeg godt se ske, for at holde sig foran FCK« siger Sandro Spasojevic, som er tidligere professionel fodboldspiller.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis de skal forstærke sig, kunne det være til angrebet, hvor de ser sårbare ud, hvis Sory Kaba bliver skadet. Eller måske en erstatning for Alexander Scholz, som kan blive solgt i dette transfervindue,« siger Steffen Dam, som er sportschef i FA 2000.

Panelet var også enige om, at det vil være fornuftigt, hvis FC København lykkedes med at lokke Jacob Bruun Larsen til klubben, hvilket rygterne går på. Selvom der også er farer ved at hente en dyr profil, som skal finde sig selv efter skader og formdyk.

Derudover blev Brøndbys nye signing, venstrebacken Michael Lumb fra AC Horsens, debatteret.

Hør mere i Fodbold FM, som er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland. Vært er Steffen Gronemann. Følg 'Fodbold FM' på Facebook og på Twitter.