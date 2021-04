Landsholdsstjernen ud på bænken.

Det vakte opsigt, da Jess Thorup ofrede Mathias 'Zanka' Jørgensen fra FC Københavns startopstilling i kampen mod Randers FC.

Men det var rigtigt set af FCK-træneren at sætte den formsvage forsvarsspiller ud på bænken. Det mener panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM'.

»Det er ikke første gang, at Thorup ofrer et af de store navne. Det har han også gjort med at sætte Viktor Fischer på bænken. Dermed viser han, hvem der er chefen. Det er nødvendigt for at få det til at fungere, har han følt. Han mener, at 'Zanka' ikke er god nok til at spille. Og det har han heller ikke været. Han har været en del af problemet i FCKs skrantende forsvar,« vurderer tidligere professionel fodboldspiller Tommy Bechmann.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Når man har så bred en trup med dygtige spillere, der kan tage over, så skal man ikke bare lade en spiller spille, fordi han er en stjerne. Det er på sin plads at få rusket op i 'Zanka', som måske har følt sig lidt for sikker på sin plads, selvom det ikke er gået særligt godt. Det kan gøre ham godt, hvis han opper sig til træning, så den gamle 'Zanka' kommer tilbage,« siger Simon Skou Jakobsen, forsvarsspiller i Hobro.

Foruden FCKs startopstilling debatterede panelet i 'Fodbold FM' Daniel Agger, der gør comeback til dansk fodbold som HB Køge-træner efter fem år uden for rampelyset, og hvem der er Superliga-klubbernes største profil, og hvem der kom værst og bedst ud af en vild landsholdsuge.

Og meget mere aktuelt fra fodboldverdenen.

