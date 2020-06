Dårligt, vanvittigt, forundrende.

Brøndby IF fik hårde ord med på vejen i denne uges udgave af Fodbold FM efter holdets nederlag til AC Horsens i grundspillets sidste runde i går.

»Det var ikke Brøndby værdigt. Det var en dårlig præstation. Det var en mulighed for dem til at skrabe point sammen i bronze-jagten. Nu er der fem point op til AGF. Det er meget. En bronzemedalje ville ellers være godkendt for dem. Den skal de jo op på. Så det var vanvittigt at smide point der.«

Sådan lyder dommen fra den tidligere FC København-profil Thomas Kristensen, som sammen med fodboldscout Erik Larsen og spilekspert Steffen Dam udgjorde panelet i B.T.s fodboldpodcast. Hør udsendelsen herover.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

Her debatterede og analyserede panelet den dramatiske runde i Superligaen, hvor Brøndby tabte 3-2 til AC Horsens, hvilket betyder, at de blå-gule har fem point op til AGF på tredjepladsen, inden slutspillet går i gang.

»Det er lidt forundrende, at når Brøndby ikke præsterer godt, så falder de dybt. I bund og grund har jeg svært ved at se, at deres spillestil er særligt stabil,« sige Erik Larsen om Brøndby, som under træner Niels Frederiksen har lidt 10 nederlag i sæsonens 26 kampe.

»Det er et udtryk for, at modstanderne er begyndt at læse Brøndby bedre efter deres systemskifte til 3-5-2 i efteråret. Og så må man bare sige, at nogle af de mål, de indkasserede, burde de ikke have lukket ind. Jeg kan godt forstå, at Niels Frederiksen var en smule rystet. Brøndbys seneste godkendte præstationer er fuldstændig bombet væk. Det var en dårlig dag for holdet,« siger Steffen Dam.

