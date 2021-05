En uheldig hovedrolle, som kan koste dyrt.

Jesper Lindstrøms røde kort i søndagens 2-1-nederlag til rivalerne fra FC København kan vise sig at være udslagsgivende i negativ forstand i Brøndbys guldjagt.

Det er panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM' enige om. Lindstrøm, som har været Brøndbys vigtigste offensivspiller, misser nemlig sæsonens sidste to kampe.

»Det var et hårdt slag for Brøndby og Lindstrøm. Han dummer sig i den grad. Det koster på den dyreste måde for ham som fodboldspiller. Det må ikke være sjovt at være ham lige nu. Han har alle de rigtige Brøndby-værdier og er en rigtig Brøndby-dreng. Men de her frustrations-frispark giver bare direkte rødt kort, nu hvor VAR ser det hele,« siger den tidligere Brøndby-profil Kasper Fisker.

Han udgjorde 'Fodbold FM'-panelet sammen med tidligere fodboldspiller Ken Ilsø og fodboldjournalist Karsten Krogh.

»Det er skidt at få rødt kort i den her fase. Lindstrøm har været så vigtig og kampafgørende en figur gennem hele sæsonen. Nu kan han vise sig at være kampafgørende igen – bare med negativt fortegn. Det er et rent frustrations-frispark. Som spiller bliver man gejlet op i de her vigtige kampe. Men det er dumt lavet,« siger Ken Ilsø om Lindstrøms eftertackling på Rasmus Falk

»Det bliver en svækkelse for Brøndby i de sidste to kampe at skulle undvære Lindstrøm,« siger Karsten Krogh om midtbanespilleren, som er noteret for ti mål og ti assists i denne sæson, hvor der resterer to kampe.

Her skal Brøndby forsøge at klemme sig ind foran FC Midtjylland, mens FC København på tredjepladsen også kan løbe med guldet, hvis alt flasker sig for dem.

Foruden Lindstrøms røde chok var det intense mesterskabs-race i Superligaen også blandt emnerne i 'Fodbold FM', ligesom Randers' pokaltriumf og Kasper Schmiechels mirakel på Wembley blev debatteret.

