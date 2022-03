To Superliga-trænere kan – måske snart – mærke sædet under sig brænde.

I hvert fald befinder FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen og FC Midtjylland-træner Bo Henriksen sig midt i en sportslig krise i hver sin ende af tabellen.

Men at de ligefrem skulle være fyringstruet, køber panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM' ikke. Dertil har de rutinerede trænere for lang snor – som det ser ud nu.

»Forventningen til Bo Henriksen er, at FCM skal blive mestre. Det kan til nøds gå an, at de får en andenplads. Men hvis de mister yderligere momentum og bliver overhalet yderligere bagfra, kan han godt blive presset,« siger fodbold- og kommunikationsekspert Morten Crone, som dog ikke tror, at FCM-træneren decideret er fyringstruet.

For Bo Henriksens vedkommende hedder den dårlige stime ellers blot to point i fem kampe, hvilket betyder, at FCM har smidt førstepladsen væk og har tre point op til FC København.

Senest sikrede midtjyderne sig uafgjort i overtiden mod OB i en skuffende kamp. Men Kasper Fisker er enig i, at der skal mere til, før Henriksens trænersæde for alvor bliver hedt.

»Profilerne skal individuelt fungere bedre på holdet og få lidt selvtillid, og Bo Henriksen skal få det til at sprudle mere. Men jeg tror heller ikke, Bo Henriksen er i fare. De har ro på derovre, men de skal til at vinde nogle kampe,« siger Kasper Fisker.

I FC Nordsjælland ser den dårlige stime meget værre ud. Her spøger nedrykning efter hele 13 kampe uden sejr. Og klubben har nu kun fem point ned til nedrykningsstregen.

Alligevel bør klubben ikke skille sig af med cheftræner Flemming Pedersen, mener både Kasper Fisker og Morten Crone.

»Ejerne og den sportslige ledelse er meget indforståede med holdets sportslige koncept, og at det ikke er Pedersens skyld, at det går dårligt i denne sæson. Det er måske snarere en dårlig indkøbspolitik,« siger Morten Crone.

»FC Nordsjælland spiller en god kamp mod Randers, de havde fortjent sejren. De kommer ikke i problemer, og Flemming Pedersen bør ikke være truet,« siger Kasper Fisker.