Nicklas Bendtner er en færdig mand i FC København efter et ophold, som aldrig nåede samme højder som opmærksomheden.

»Det ender med at være et lidt mislykket satsning for FCK. Der er nærmest kun hypen, fra da han blev præsenteret, at kigge tilbage på,« siger Søren Hanghøj i denne uges Fodbold FM, B.T.s ugentlige fodbolddebat-podcast.

Nicklas Bendtners afsked med FCK kommer ikke bag på panelet, som foruden B.T.s sportschef består af tidligere Brøndby-profil Ole Bjur og chefredaktør på Bold.dk Anders Borup.

»Jeg er ikke overrasket. Han har ikke vist, at han for alvor kan gøre en forskel. Og han er slet ikke lykkedes med de ting, man havde håbet på. Spillemæssigt var han et stykke fra, hvor han var engang. Fysisk kom han aldrig op og ligne en topprofessionel superligaspiller,« siger Ole Bjur.

Med dagens udmelding er fire måneders Bendtner-hysteri i og omkring Parken ved at klinge ud, efter at Ståle Solbakken smed Bendtner-bomben i de døende minutter af sommerens transfervindue.

Status for den danske landsholdsangriber i Superligaen er 215 minutters spilletid fordelt over 6 kampe - og nul mål. En enkelt gang kom Bendtner dog på tavlen i FCK-trøjen i pokalturneringen mod FC Nordsjælland.

De tal skuffer Anders Borup, som dog peger på en enkelt positiv ting fra Bendtners tid i FCK.



»Det er lidt ærgerligt. Det sluttede, før det for alvor kom i gang. Jeg havde troet og håbet og forventet, at man ville se mere fra Bendtner i FCK. Det fes lidt ud. Hypen var fed, men jeg er lidt skuffet. Det eneste, man som FCK’er ville kunne glæde sig over, er, at det har været de fire mest rolige måneder i Bendtners tilværelse,« siger Anders Borup.