Mathias Zanka Jørgensen får hård kritik i denne uges udgave af Fodbold FM.

FCK-stjernen har valgt at boykotte TV3 Sport, fordi han er utilfreds med et pauseinterview, som blev lavet i sidste uge, da løverne mødte Randers.

Derfor krævede han efter søndagens sejr over Sønderjyske en undskyldning fra reporteren David Kroner, før han igen vil tale med TV3 Sport.

Men den opførsel imponerer ikke Fodbold FMs panel, der består af Steffen Dam, Erik Larsen og Sandro Spasojevic.

Steffen Dam dedikerer derfor sin ‘tackling’ - et fast element i programmet - til Mathias Zanka Jørgensen.

»Altså helt ærligt, hvor latterligt kan det blive. Det er ikke engang, fordi han bliver spurgt om noget kontroversielt. Han blev spurgt: ‘Er du rystet?’,« siger Steffen Dam og fortsætter:

»Spørgsmålet var fuldstændig på plads. Det synes jeg simpelthen er fuldstændig latterligt - at han ikke bare siger: ‘Videre i teksten - det var i kampens hede og så videre’.«

»De (TV3 Sport, red.) har endda undskyldt for, at de bragte det der, efter interviewet var slut (en diskussion mellem Zanka og reporteren, red.). Hvad vil du have? Skal de komme ud med pigegarden og synge undskyld foran hans dør? Jeg synes, det er noget pjat.«

Erik Larsen hæfter sig ved, at Zanka med sin opførsel direkte trodser cheftræner Jess Thorup, som i den forgangne uge meddelte, at det ‘ikke er sådan, vi skal agere i pressen’.

»For mig virker Jess Thorup som en træner, der ordner tingene internt. Så det er ikke sikkert vi hører så meget, men en eller anden repressalie eller intern samtale tror jeg, der kommer.«

»Fordi jeg tror ikke, Jess Thorup er en, som synes særligt meget om, at en spiller sætter sig fuldstændig over klub eller hold,« siger Larsen, som får opbakning til det synspunkt fra Steffen Dam:

»Det siger jo sig selv, når Jess Thorup er ude at sige, at sådan kommunikerer vi ikke i pressen. Når han går ud og siger, det er ikke vores måde at lave pressestrategi på, og så fortsætter han (Mathias Zanka Jørgensen, red.) bare… Altså så sætter man jo sig selv over kollektivet. Det synes jeg er rimelig indiskutabelt, at han gør det.«

