FC København skulle have håndteret Dame N'Doyes stop i klubben langt bedre.

Sådan lyder det i den nyeste udgave af Fodbold FM.

B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, mener, at ledelsen i FCK burde have sørget for at undgå den situation, der nu er opstået, hvor Dame N'Doye smækker med døren.

»Jeg forstår godt alle parter i den her sag. Jeg forstår godt, FCK ikke vil betale den her topløn til N'Doye, når de ikke ved, hvor meget de kan bruge ham det næste halve eller hele år. Jeg forstår også godt, at N'Doye gerne vil have den løn. Det er ikke så meget det.«

»Det er det her med at have en legende, som han jo er, og alle ved, han vil blive kendt som måske den bedste spiller i FC Københavns historie – og så ender det på en eller anden måde med, at han smækker med døren på vej ud. Det synes jeg ikke er kønt.«

»Der skulle de have sørget for på en eller måde at få lukket N'Doye ned, så det ikke blev historien om, at de skilles som uvenner. Det kan godt være, de siger, at de ikke gør det, men vi får alle sammen indtryk af, at de skilles som uvenner,« siger han og tilføjer:

»De får lige pludselig deres egne fans på nakken, for fansene er på N'Doyes side.«

Michel Wikkelsø Davidsen har selskab i panelet af scout Erik Larsen og Morten Crone Sejersbøl, der er seniorrådgiver ved Geelmuyden Kiese. Vært er Søren Paaske.

I mandagens udsendelse tager panelet temperaturen på FC København før Europa League-braget mod Istanbul Basaksehir. Derudover bliver der også varmet grundigt op til de kommende Champions League-kampe, ligesom Pierre-Emile Højbjergs fremtid bliver diskuteret.

Fodbold FM er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland.