Jonas Wind, Kasper Dolberg eller måske den seneste målscorer, Andreas Cornelius?

En af de mest pirrende ubekendte frem mod landsholdets første opgave i det imødesete EM er, hvilken af Danmarks angribere der skal være tredje hjul i Danmarks fronttrio til den første kamp mod Finland.

Panelet i denne uges 'Fodbold FM' kan se fordele og ulemper ved alle landstrænerens muligheder, men har alligevel en svag favorit til pladsen ved siden af forventeligt Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen, som umiddelbart må anses som 'sikre' startere.

»Jeg synes, at Hjulmand finder nøglen med Jonas Wind, selvom om han klubmæssigt er på et lavere niveau end de andre angribere. Han forbedrer Braithwaite og Yussuf Poulsen. De kan være klar til at løbe dybt, når Wind trækker ned og holder fast i bolden,« siger B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, om FCK-angriberen.

Andreas Cornelius viste sig også flot frem i testkampen mod Bosnien med mål og ærgerrighed samt ikke mindst farlighed i feltet. Det kan blive brugbart våben for Danmark under EM.

»Cornelius kommer ind og viser nogle ting. Men han er nok bedre som en plan B, hvor han kan komme ind og skabe ravage. Men han presser sig da på efter den kamp mod Bosnien,« siger fodboldredaktøren om Cornelius.

Også fodboldscout Erik Larsen ser kvaliteter i Parma-angriberen, som scorede med hovedet i forbindelse med et dansk hjørnespark i den sidste testkamp inden EM.

»Offensivt og defensivt på dødbolde er Cornelius i en klasse for sig, og han kan faktisk også sendes dybt, hvor han kan holde fast i bolden,« siger Erik Larsen, som dog ligesom Michel Wikkelsø Davidsen hælder mest til, at det bliver Jonas Wind, som kommer til at starte inde i EM-premieren – også selvom han kun spillede en halvleg i de to EM-testkampe.

»Jeg tror ikke, de er nervøse for at starte med Jonas Wind, men de har fysisk passet lidt på ham her i testkampene. Det er derfor, han ikke har spillet sig meget, tænker jeg. Han har ikke fart, men han har et godt relationelt niveau på internationalt plan, og så har han en udpræget målnæse,« siger Erik Larsen.

Kasper Dolberg har ved flere lejligheder været foretrukket som 9'er af Hjulmand, men han overbeviste ikke mod Bosnien-Hercegovina, hvor han spillede første halvleg. Derudover forsøgte landstræneren sig med Yussuf Poulsen på spids mod Tyskland, men det var heller ikke optimalt, mener Ken Ilsø.

»Vi har ikke for alvor haft offensivt flow under Hjulmand. Han har prøvet at skifte ud. Mod Tyskland spillede Yussuf på spids, men det fungerede ikke rigtigt, selvom han selvfølgelig scorede. Mod Bosnien så Dolberg lidt ugidelig ud, kom lidt for sent og var ikke rigtig med i presset,« siger den tidligere fodboldspiller.

Foruden Hjulmands EM-dilemmaer og Danmarks succeschancer blev EM's favoritter blandt de store nationer samt FC Midtjyllands nye vision debatteret af panelet. 'Fodbold FM' er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Vært er Steffen Gronemann. Følg 'Fodbold FM' på Facebook og på Twitter.