Som 18-årig var han et af Europas hotteste talenter. Men i dag har Viktor Fischer status af skadet profil – ikke i Real Madrid, men i FC København – mens han fortsat har sit endelige landsholdsgennembrud til gode.

Men hvor gik det 'galt' undervejs siden gennembruddet i Ajax for syv-otte år siden, og kan Fischer i den sidste del af karrieren ramme et niveau, hvor han bliver en international topspiller igen?

Det debatterede panelet i denne uges Fodbold FM, som kan høres herover. Og udmeldingen var ikke ligefrem optimistisk på Fischers vegne.

»Han er uforløst i forhold til der, hvor han var 18-19 år. Nu er der gået så mange år, siden han var et europæisk toptalent, så nu skal han vurderes i forhold den måde, han spillede på, da han kom til FCK i 2018. Det er fuldstændig urealistisk at tro på, at han kan komme op på det øverste internationale niveau,« siger Morten Glinvad, fodboldkommentator på TV 2.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

I den forgangne uge fyldte Viktor Fischer 26 år. Ud over skader har hans karriere efter Ajax-tiden været skæmmet af et par klubskifter, som endte uforløst – først til Middlesbrough og siden til Mainz, inden han i januar 2018 tog turen 'hjem' til FCK.

»Han var og er stadig en vildt dygtig spiller. Hans klubskifter har været noget rod. Og skaderne betyder også meget, særligt i den alder, han har nu, hvor fysikken ændrer sig, og noget af farten forsvinder. Ståle Solbakken er næsten opgivende omkring alle skaderne. Han står ved en skillevej,« siger tidligere professionel fodboldspiller Ken Ilsø om Fischer, som tog FCK med storm, men som særligt i denne sæson har været plaget af skader, hvorfor han har været langt fra storformen.

I sidste uge blev det meldt ud, at Fischer skal opereres og er ude i tre til fire uger, således at han misser størstedelen af de resterende kampe af sæsonen, hvor han har scoret bare to mål og lavet otte assists i 20 kampe i Superligaen.

»Han brød igennem i en stor klub som 18-årig, men han har ikke formået – ligesom Christian Eriksen – at tage et skridt op i niveau sæson efter sæson. Og så er der en fare ved at tage hjem til Superligaen, for man kan falde i tempo. I starten var han nærmest for god til Superligaen, men nu er han ikke længere en spiller, der nødvendigvis hører til på en højere hylde,« siger Morten Glinvad.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Fodbold FM er B.T.s podcast om fodbold – og kun fodbold. Her debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland.

Vært er Steffen Gronemann. Følg Fodbold FM på Facebook og på Twitter.